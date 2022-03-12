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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOMATEK Fuarı'nda konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açık 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi bulunduğunu ve tüm üreticilerin, işletmelerin bu KGF paketinden faydalanıp, süreci daha sağlıklı şekilde yürütebileceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 18:26
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOMATEK Fuarı'nda konuştu

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) tarafından Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) organize edilen 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK&İMDER) ziyaretçilerini ağırlıyor.

Varank, fuar kapsamında ANFAŞ'ta sektör temsilcileriyle buluşarak, alanındaki tek ihtisas fuarı olan KOMATEK'in bu yıl 40'ı yabancı 220 firmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlgi sayesinde KOMATEK'in Avrasya'nın en büyük iş makinaları fuarı olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Varank, "Bundan sonra bu etkinlik Türk firmalarının yeni pazarlara açılmasını sağlayan önemli bir buluşma noktası olacak. Sergilenen yenilikçi ürün ve teknolojilere bakınca, bu fuar için Ar-Ge pazarı dersek herhalde yanlış olmaz." diye konuştu.

Salgın, ekonomik sorunlar, şimdi de savaşla tüm dünyanın zor süreçlerden geçtiğini anlatan Varank, global ekonominin güçlü bir parçası olan Türkiye'nin de bu olumsuz gelişmelerden ister istemez etkilendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyguladıkları yapıcı ve pro-aktif politikalarla Türkiye'yi bu durumdan en az zararla çıkarmak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"İşte Antalya Diplomasi Forumu'na katılan ülke temsilcilerini görüyorsunuz. Tüm dünyayı ilgilendiren sorunları çözmek amacıyla inisiyatif alan Türkiye, tam bir diplomasi merkezine dönüşerek barış masaları kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Çatışmadan değil diyalogdan ve iş birliğinden yana olduğumuzu 'yurtta sulh cihanda sulh' düsturuyla tüm dünyaya gösteriyoruz.

Uluslararası gündeme yön veren görüşmelerden biri de önceki gün Antalya'da gerçekleşti. Bölgemizde önemli kırılmalara sebep olan Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin moderatörlüğünde üçlü bir toplantı yapıldı. Umuyoruz ki bu toplantı kalıcı barışa giden yolu açacaktır. Karadeniz'de iki önemli komşumuzun diplomasi yolunu seçmesi bölgemizin siyasi ve ekonomik istikrarı için oldukça önemli. Savaşın olduğu yerde maalesef ticaretin de can damarları kesiliyor ve dünya nefes alamaz hale geliyor. Hele ki pandeminin etkisini hala iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyken biz bölgemizde savaş ve çatışma görmek istemiyoruz."

Geçmişte tüm krizlerde olduğu gibi bunu da aktif siyaset ve ekonomik tecrübeleriyle aşacaklarının anlatan Varank, iş birlikleri ve attıkları diplomatik adımların ekonomide oluşturacağı olumlu etkileri çok hızlı bir şekilde göreceklerini söyledi.

Dünyada ve bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 yıl genelinde de yüzde 11'lik bir büyüme yakaladığını bildiren Varank, şöyle devam etti:

"G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansını gösteren ülke olduk. Bu büyümenin sanayi sektörü öncülüğünde gerçekleşmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. 2021'deki istihdamda bir önceki yıla göre 3,2 milyonluk bir artış söz konusu. Bu artışla işsizlik oranı yüzde 11,4'e geriledi. İhracatımız, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş başarılara imza atıyor. Geçen yılı 225 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Bu yıl da trend yükselerek devam ediyor. İnşallah enflasyondaki dalgalanmanın da son bulmasıyla büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha çok yaklaşacağımız bir döneme gireceğiz."

- "Artan enerji fiyatlarına sanayicinin hazırlıklı olması gerekiyor"

Sektör temsilcilerinin son dönemdeki gelişmelerin ekonomi, özellikle imalat sektörleri üzerindeki etkilerinden bahsettiğine değinen Varank, şöyle konuştu:

"Bir Kredi Garanti Fonu (KGF) ihtiyacının olabileceğinden bahsettiler. Şu anda açık 60 milyar liralık KGF paketi bulunuyor. Tüm üreticilerimiz, işletmelerimiz bu KGF paketinden faydalanıp, aslında bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütebilirler. Aynı şekilde emtia ve enerjideki artışlardan bahsettiler. Evet gerçekten enerji piyasasında dünyada görülmemiş rakamları biz şu anda görüyoruz. Gazda, petrolde inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Türkiye'nin gaz ithalatının maliyetleri oldukça artmış durumda. Biz bunu tabii ki üreticimize yansıtmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım bu kadar yüksek rakamların bir noktadan sonra mutlaka sanayiye yansıması gelecektir. Bu manada sanayicilerimizin de önümüzdeki döneme hazırlık yapması lazım. Nasıl ki aldıkları emtiada fiyatlar artınca bu fiyatı ödemek zorundalar. Enerji de aynı şekilde sanayimizin özellikle bu artan fiyatlara gerekli hazırlıkları yapması gerekiyor."

Varank, 17 bin 680 firmayla faaliyet gösteren makine sektörünün 153 milyar dolar hasılatı aştığını ve 23 milyar dolar ihracat rakamını yakaladığını belirterek, bu yıl makine sektörü ihracatının 27 milyar doları bulmasını öngördüklerini belirtti.

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Milli teknoloji hamlesi anlayışıyla ithal edilen kritik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Varank, "Bu bağlamda makinayı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın öncelikli sektörlerinden biri olarak belirledik. Başlattığımız makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı açıkladık. Bu projelerin hepsi stratejik öneme sahip ürünlerin Türkiye'de üretilmesini hedefliyor." dedi.

TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla makine sektörüne sundukları Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm odaklı desteklerin tutarının 1,5 milyar lirayı geçtiğini anlatan Varank, desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.

Yeni destek müjdesi veren Varank, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular 10 Nisan'a kadar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fuarda Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, İMDER Başkan Vekili Ahmet Bozkurt, İSDER Başkanı Serkan Karataş da konuşma yaptı.

Varank, fuarı gezerek bilgi aldı, bazı iş makinelerine binerek test etti.

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