Vali Yerlikaya'dan kar yağışı nedeniyle 'trafiğe çıkmayın' uyarısı

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.