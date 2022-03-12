Gürbulak Sınır Kapısı'nda tarihi operasyon!

Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.