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Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için yoğun diplomasi yürüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları, Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 19:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için yoğun diplomasi yürüttü

Erdoğan, 24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile 26 Şubat ve 4 Mart'ta da telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan, görüşmelerde daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.

- Yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan, önceki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çalışma yemeğinde bir araya gelirken, iki lider Çankaya Köşkü'ndeki yemekte savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımları ele aldı.

- Biden ile görüşme

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğine, Biden'ın Türkiye'nin diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğuna dikkati çekti.

- Antalya Diplomasi Forumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışında konuşma yaptı.

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Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın Türkiye'de gerçekleşmesinin Antalya Diplomasi Forumu'nun amacına ulaşmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

"2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?" diye soran Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili temennisinin itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susması olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşmelerini iki günlük Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdürdü.

Forumun ana gündeminde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar ile bölgesel ve ikili ilişkiler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan bugün de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda yapacağı görüşmelere yarın İstanbul'da ağırlayacağı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edecek Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

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