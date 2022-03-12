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Lübnan, buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanmayı düşünüyor

Beyrut Limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada tahıl silolarının kullanılamaz hale gelmesinin ardından Lübnan hükümeti buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanma seçeneğini gündeme aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 20:41
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Lübnan, buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanmayı düşünüyor

Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye katılan Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, hükümetin, Türk limanlarını tahıl deposu olarak kullanma planı, Ukrayna'daki savaş ve Lübnan'a etkileri ve Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik krize ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye; coğrafi konumu, lojistik hizmetlerin ve ulaşım sektörünün gelişmiş olması bakımından Lübnan için stratejik bir seçenek olarak duruyor.

Ukrayna savaşının tedarik zincirinde yarattığı dalgalanmalara ek olarak tahılları depolayacak siloları da olmayan Lübnan ise buğday rezervine ihtiyaç duyuyor.

Yaklaşık 3 hafta önce Türkiye'nin Lübnan'dan ithalatı başlattığını söyleyen Selam, bunun Türk tarafından atılmış iyi bir adım olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Lübnan arasında dengeli bir ticaret hacmi olduğunu ama bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresinden etkilendiğini dile getiren Selam şunları kaydetti:

"Türkiye dost ve yakın bir ülke ve üstelik hızlıca Lübnan'ın yardımına koşabilme kapasitesine sahip. Lübnan, patlama nedeniyle silolarını kaybettiği için şu an buğday rezervi yapamıyor. Bu nedenle, hükümetin satın alacağı buğday ve diğer gıda maddelerini depolamak için coğrafi olarak bize yakın olan Türk limanlarını kullanabiliriz."

- Ekonomik kriz

Ukrayna savaşından önce zaten zor durumda olan ve buğday ihtiyacının yüzde 70'e yakınını bu ülkeden ithal eden Lübnan'ın elinde 2 ay yetecek kadar buğday stoku bulunuyor.

Buğday ithal edebilecekleri yeni pazar arayışları içinde olduklarını belirten Selam, aksi takdirde özellikle yoksul kesim için önem arz eden ekmek üretimindeki temel maddelerde kriz yaşanacağını söyledi.

Moldova gibi ülkelerden, bitkisel yağ, şeker ve tahıl gibi maddeleri ithal ettiklerini ifade eden Selam, "İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazda bu maddeleri, uygun fiyata temin etmek için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle iş birliği yapıyoruz." diye konuştu.

Selam, Antalya Diplomasi Forumunda Katar ve Iraklı bakanlar ile Avrupa Birliğinden (AB) yetkililerle bir araya gelme fırsatı bulduğunu ve başta ekonomik kriz olmak üzere pek çok konuda görüş alış verişinde bulunduklarını ve olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Selam, "Antalya Diplomasi Forumu, karar alıcılarla bir araya gelip, bu zor dönemde Lübnan'a nasıl yardım edebileceğimi konuştuğumuz bir platform oldu." ifadelerini kullandı.

- Petrol fiyatlarındaki artış

Petrol fiyatlarında küresel bazda yaşanan fiyat artışları, halkın satın alım gücünde zaten büyük bir düşüşün yaşandığı Lübnan'da ekonomi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

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Petrolün varili 60 dolarken bugün 120 dolar olduğunu ve bu artışın daha da devam edeceğinin söylendiğini aktaran Selam, Lübnan'ın bu "çılgın" fiyat artışlarını kaldıramayacağını vurguladı.

Selam, forum kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, Lübnan'a petrol tedarik eden Irak'tan, bu konudaki iş birliğini devam ettirme ve genişletme konusunda olumlu bir izlenim aldığını sözlerine ekledi.

Eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik krize de değinen Selam, şunları kaydetti:

"Söz konusu kriz çözüme doğru gidiyor. Bu hükümet, ilişkileri düzeltme ve rayına oturtma konusunda ciddi. Bu konuda Kuveyt ve Arap ülkeleri de girişimlerde bulunuyor."

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