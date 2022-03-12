THY yarınki 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yarın yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 22:45
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız