Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu. Üsküdar Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 23:10
İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası D-100 karayolu beyaza büründü. D-100 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler, otoyolda patinaj yaparak ilerlerken, bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araçlarının hızlarını düşürerek D-100 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi. Sürücülerden bazılarının ise, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek zor anlar yaşadığı görüldü. Sürücüler, araçlarıyla birlikte köprü altlarına sığındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız