Samsung Galaxy S22'ye hücum ettik
Samsung'un Türkiye'de ön satışa sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, kullanıcılardan büyük ilgi gördü.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 13 Mart 2022 08:20
Samsung'un S22 serisi S21'e göre kullanıcılardan üç kat daha fazla talep aldı.
Ön siparişin sona ermesiyle Galaxy S22, 128 GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL'den, 22+ ise 128GB ile 256GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.
Galaxy S22 Ultra da 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ve 22.999 TL'den başlayan satış fiyatıyla satışa çıkacak.
ÖMER TEMÜRMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız