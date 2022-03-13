Önce kartopu oynadılar sonra silahla çatıştılar: 6 yaralı

Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
Dolarda hesaplar sil baştan
Dolarda hesaplar sil baştan
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te ekmeğe zam
Başkent'te ekmeğe zam
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Önce kartopu oynadılar sonra silahla çatıştılar: 6 yaralı

Beyoğlu'nda kar topu oynayan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Mart 2022 09:00
Yazdır
Önce kartopu oynadılar sonra silahla çatıştılar: 6 yaralı

Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir grup gencin kartopu oynadığı sırada attığı kar, sokaktan geçmekte olan başka bir gruba isabet etti. Kartopunun isabet etmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silahla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş eden grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Ayrıca yaşanan kavga bölgede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polisin ilerleyen saatlerde yaptığı çalışmada kavgaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ayten öğretmen, 'Dolapçı' nişanlıya 5.5 milyon kaptırdı
Ayten öğretmen, 'Dolapçı' nişanlıya 5.5 milyon kaptırdı
Gürbulak Sınır Kapısı'nda tarihi operasyon!
Gürbulak Sınır Kapısı'nda tarihi operasyon!
Denizli'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Denizli'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi öğretmenler
Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi öğretmenler
Düzce'de evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı
Düzce'de evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı
Kadın polis,eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
Kadın polis,eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu

Bu Habere Tepkiniz

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memuru genel şartlara tabi olur, ancak uzman çavuş iken kazandıkları yıpranma payları emeklilik yaş gruplarından indirilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur kurumsal e-posta hesabına göreviyle ilgili gelen maillere işlem yapmak zorunda mı?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?

İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?

Anayasa Mahkemesi, 2018/37136 sayılı Başvuru Kararında, "Kararın hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi mahkemelerin kanunda öngörülmeyen bir usulle bir kararın icrasını durdurmasını meşru kılmaz" demiştir.
MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?

MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesinde de büyük dönüşüm projesine start verdi.