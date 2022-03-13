Sağlıkçılar, bayrama yorgun, borçlu ve bavulla giriyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" dediği doktorlar ve sağlıkçılarla ilgili yapılan son anket çalışması dramatik gerçeği gözler önüne serdi. Genel Sağlık-İş Sendikası'nın yaptığı, "Kriz ve Sağlık Çalışanları" araştırma raporuna göre, sağlık çalışanlarının yüzde 75'i borçla yaşamını sürdürüyor. Büyük bölümü yorgun, bitkin ve gelecek kaygısı taşıyan sağlıkçıların yüzde 58'i yurtdışına gitmek için bavulunu topluyor, yüzde 20'si istifa mektubu cebinde dolaşıyor. Yurtdışına para için değil, daha iyi şartlarda yaşamak ve insani çalışma imkanlarına kavuşmak, şiddet olaylarından kurtulmak için gitmek isteyen sağlıkçıların büyük bölümü 34 yaş ve altındaki gençlerden oluşuyor.

BORÇLA GEÇİNİYORLAR

14 Mart Tıp Bayramına iş bırakarak girecek olan sağlıkçıların yaklaşık yarısı aylık 7 bin ila 9 bin 750 lira aralığında, yüzde 23'ü ise asgari ücretle 7 bin lira arasında maaş alıyor. Her 4 sağlıkçıdan 3'ü gündelik yaşamını bankalardan ya da eşten dosttan aldıkları borçlarla sürdürüyor. Yüzde 84'ü kredi borçlusu olan sağlıkçılar, kredileri mülk edinmek için değil, masrafları karşılamak için kullanıyor. Yüzde 35'i kredi kartının asgari tutarını ödeyebiliyorken, yüzde 16'sı ek iş yaparak geçimini sağlıyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 97.5'i harcamalarını azaltmak zorunda kalırken yüzde 56.3'ü elektrik, doğalgaz ve benzeri harcamalarını, yüzde 34.4'ü gıda ve temizlik harcamalarını kısarak maaşını yettirmeye çalışıyor.

'Gitmeyeceğiz mücadele edeceğiz'

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, araştırmanın sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorun yumağını bütün açıklığıyla gözler önüne serdiğini söyledi. 14 Mart'tan itibaren 3 gün iş bırakacaklarını hatırlatan Uğur, "Yüzyıl önce yurdumuz toprakları emperyalistler tarafından işgal edildiğinde gitmeyen, direnen ebedi önderimiz Atatürk'ün mücadele arkadaşı kahraman Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın meslektaşları olarak; gitmeyeceğiz, direneceğiz, emeğimizin, eğitimimizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Yüzde 20'sinin istifa dilekçesi cebinde



Sağlıkçıların yüzde 58'i yurtdışında çalışmak istiyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerin oranı 24 yaş ve altı grupta yüzde 83'ü, 25-34 yaş aralığında yüzde 70'i, 35-44 yaş aralığında yüzde 62'yi aşıyor. Yüzde 17.4'ü, 34 yaş altı sağlıkçıların ise yüzde 71'i yakın zamanda yurtdışında çalışmak için bir hazırlığa giriştiğini bildirdi. İstifa etmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 20'ye ulaştı.

ERDOĞAN SÜZER

