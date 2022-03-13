O Türkiye'nin ilk resmi köy hekimi ünvanını taşıyor

Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
TOGG zorlu bir testi daha geçti
TOGG zorlu bir testi daha geçti
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
Dolarda hesaplar sil baştan
Dolarda hesaplar sil baştan
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

O Türkiye'nin ilk resmi köy hekimi ünvanını taşıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk resmi köy hekimi olan ve ilçedeki 7'den 70'e herkes tarafından sevilip sayılan 91 yaşındaki çocuk doktoru Hicabi Karaman, 64'üncü tıp bayramını kutluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 10:20
Yazdır
O Türkiye'nin ilk resmi köy hekimi ünvanını taşıyor

Kelkit ilçesinde babasının işlettiği dükkanın karşısında bulunan dispanserdeki doktorlara özenerek doktorluk mesleğine heves eden 91 yaşındaki Hicabi Karaman, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan bir köye Türkiye'nin ilk resmi köy hekimi olarak atanan Karaman, 1970 yılında da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları şubesinden uzman olarak mezun olup doğduğu Kelkit ilçesine atanarak ilçenin ilk çocuk doktoru olma unvanını da aldı.

Mesleğe adım attığı 1958 yılından bugüne 64'üncü Tıp Bayramını kutlayan Hicabi Karaman, genç hekimlere hastaların özvarlıklarını anlamaları tavsiyesinde bulundu.

"Türkiye'nin ilk resmi köy hekimiydim"

Doktorluk mesleğine merakının çocukluk yıllarından başladığını dile getiren Hicabi Karaman, "Doktorluğa imtihanla başladım. Doktorluğa hevesim vardı. Babamın dükkanının karşısında dispanser, doktor vardı. Doktorlara heves ede ede tıp fakültesi imtihanına girerek kazandım. İlk tayinim Trabzon Çaykara kazasının bir köyüydü. Türkiye'nin ilk resmi köy hekimiydim. Oradan askere gittim, askerde Kırıkkale'deydim, subay olarak. Babama sordum ben 1931 doğumlu iken neden 1933 yazıldı diye. Ne olacağımız belli değil oğlum dedi, azıcık kuvvetli yaşayıp büyüyesinde, kumandan tokat çektiğinde devrilmeyesin diye yaptık dedi. Uzmanlığımı Hacettepe Üniversitesi'nde yaptım. Ben Kelkit'in ilk çocuk doktoruyum. Benden önce doktor yoktur Kelkit tarihinde. Kelkit'te 8 sene sağlık merkezinde çalıştım. Şu an mevcut bulunan hastaneyi kurdum. Sağlık merkezini Kelkit Hastanesi yaptım. Burada çalıştıktan sonra 2000 yılından sonra muayenehane açtım" diye konuştu.

"Teşhisler üzerine beni hemen başasistan yaptı"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşadığı bir anıyı anlatan Hicabi Karaman, "Hacettepe Üniversitesi'nde birinci asistanlığımı tamamlamadan, bir gece Hacettepe Üniversitesi'nin doçenti Fikriye Sarıkaya'nın genç öğrencilere bir şeyler anlattığını gördüm. Gece 12'de bir çocukla uğraşıyordu teşhis için. Baktım ki kuduz üzerinde duruyor. Düşündüm, düşündüm. Ben 1 evde 7 tifoyu birden gördüm. Dedim hocam salmonella, tifo servisi boş himayenizde bir de orada kontrol edelim dedim. Ben yılların Hacettepe tecrübelisi asistan nasıl böyle bir şey diyebilir dedi. Bunun üzerine Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsüne, Tıp Fakültesi'ne, bizim servise ve başka bir yere kan örneği göndermiş tam teşhisin koyulması için, acil notuyla. 1 saat sonra hepsinden cevap geldi tifo diye. Ertesi gün bana Hicabi Hicabi diye bağırdı. Buyrun hocam dedim. Dediğin gibi çıktı dedi. Hacettepe'nin kuruluşundan bu yana 18'inci baş asistan oldum. Birinci derecem bitmeden bu teşhisler üzerine hemen başasistan yaptı" diye konuştu.

"Ben hiçbir hastamla kavga etmedim, azarlanmadım"

91 yaşındaki çocuk doktoru Hicabi Karaman, artık yaşlandığını ve hasta kabul etmediğini sadece yol gösterdiğini belirterek, "Kelkit'te çocuklarını hala bana getirenler var. Mecbur kalırsam bakıyorum. Yoksa hasta kabul etmiyorum artık. Fakat artık yol gösteriyorum. Eksik teşhis varsa, insanlara tecrübemle yol gösteriyorum. Genç meslektaşlarıma, doğru ve dürüst çalışmalarını söylüyorum. Hastaların özvarlıklarını anlamaya çalışsınlar. Hastaya itibar göstersinler. Ben hiçbir hastamla kavga etmedim, azarlanmadım. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Böyle mübarek insanlara bizim topraklarımızın ihtiyacı var"

İlçe sakinlerinden Taşkın Hirik ise Hicabi Karaman'ın Kelkit'in yetiştirdiği tıp alanındaki en eski isim olduğunu belirterek, "Kelkit'te elinin dokunmadığı insan yoktur. Allah uzun ömürler versin. O bizim çocukluğumuzda bize bakıyordu, bizim çocuklarımıza bakıyordu. Okuyup öğrendiklerini memleketinde insanlara faydalı amaçlar için kullanmış böyle mübarek insanlara bizim topraklarımızın ihtiyacı var. 14 Mart Tıp Bayramında Hicabi Karaman gibi yıllarını tıbba vermiş bütün doktorlarımızın tıp bayramlarını canı gönülden kutluyoruz. Allah onların yokluğunu bize göstermesin" dedi.

"Onu anlatmak için roman yazsam sığdıramam"

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan 72 yaşındaki Nihat Cebeci de "1965 yılından beri kendisini tanırım. İlçemizin ilk efsane insanlarındandır. Kelkit'in hastanesinin kurucularındandır. Dokunmadığı insan, koşmadığı insan kalmamıştır. Onu anlatmak için roman yazsam sığdıramam. Girip çıkmadığı ev, bakmadığı hasta, çocuk yoktu. Büyük bir kıymetimizdir. Halen de görüşüyoruz. İyi bir dost, doktordur" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Uzman çavuş, nişanlısına şaka yapayım derken kendini vurdu
Uzman çavuş, nişanlısına şaka yapayım derken kendini vurdu
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Buralarda kar yağışı bekleniyor
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Buralarda kar yağışı bekleniyor
Polis memuru Suriye'de görevi başında kalp krizi geçirdi
Polis memuru Suriye'de görevi başında kalp krizi geçirdi
Komiser yardımcısı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Komiser yardımcısı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Prof. Aydın uyardı: Maske kuralı gevşedi, yeni tehlike ortaya çıktı
Prof. Aydın uyardı: Maske kuralı gevşedi, yeni tehlike ortaya çıktı
Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen plastik üretti
Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen plastik üretti

Bu Habere Tepkiniz

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memuru genel şartlara tabi olur, ancak uzman çavuş iken kazandıkları yıpranma payları emeklilik yaş gruplarından indirilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur kurumsal e-posta hesabına göreviyle ilgili gelen maillere işlem yapmak zorunda mı?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?

İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?

Anayasa Mahkemesi, 2018/37136 sayılı Başvuru Kararında, "Kararın hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi mahkemelerin kanunda öngörülmeyen bir usulle bir kararın icrasını durdurmasını meşru kılmaz" demiştir.
MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?

MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesinde de büyük dönüşüm projesine start verdi.