Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi
Bolu'ya gelen leylekler, yuvalarında kar sürpriziyle karşılaştı. Elektrik direklerinin üzerindeki yuvaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 10:46
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, kente gelmeye başladı.
Kentte son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, leylekleri de olumsuz etkiledi.
Elektrik direklerinin üzerindeki yuvaları beyaz örtüyle kaplanan leylekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız