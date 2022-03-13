Bakanlıktan tavsiye: Günlük tuz tüketimi bir çay kaşığını aşmamalı

Bakanlık bu yıl 14-20 Mart Tuza Dikkat Haftası'nda "Tuz Alışkanlığımızı Değiştirelim" temasını işleyecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bireylerin her gün yediği tuzun dörtte üçü paketlenmiş ve hazırlanmış gıdalarda bulunuyor. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinin tuzu azaltma politikaları önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyesi doğrultusunda günlük kişi başı 5 gramın altında tuz tüketimini öneriyor. Bu oran bir tepeleme çay kaşığına veya bir silme tatlı kaşığına denk geliyor.

Bu miktar, gün içinde tüm besinlerle alınan tuzu da kapsıyor. Ayrıca tüketilen tuzun iyotlu olması gerekiyor.

- Tahıl ve meyve bazlı barlar, hazır soslar aşırı tuz içeriyor

Bakanlıkça 2017'de yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'na göre, günlük kişi başı tuz tüketimi 10,2 gramla DSÖ tarafından önerilen miktarın iki katı üstünde seyrediyor.

Aşırı tuz tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına neden olabiliyor.

Aşırı tuz içeren besinler içerisinde ketçap, hardal, soya gibi hazır soslar, cips, tahıl-meyve bazlı bar, patlamış mısır gibi atıştırmalık ürünler, tuzlanmış kuru yemişler, turşu ve salamura besinler, aromalı-aromasız, doğal veya doğal olmayan gazlı-gazsız mineralli içecekler ile evde hazırlanan salça, tarhana gibi yiyecekler yer alıyor.

- Aşırı tuz tüketimini önlemek için besin etiketlerine dikkat edin

Bakanlık, aşırı tuz tüketiminin azaltılması için ambalajlı ürünlerin besin etiketlerinde yer alan "mono sodyum glutamat, sodyum nitrat, sodyum bikarbonat, sodyum sitrat, sodyum askorbat" gibi tüm sodyumlu bileşiklere dikkat edilmesini öneriyor. Çünkü bu bileşikler besinin tuz/sodyum içeriğini de artırıyor.

Yemek hazırlama, pişirme ve tüketim sırasında ilave edilen tuz miktarının azaltılması, hatta besinlerin bileşiminde sodyum bulunması nedeniyle hazırlama ve pişirme sırasında tuz eklenmemesi de tavsiye ediliyor.

Ayrıca masada yemeklere tuz ilavesi edilmemesi, masadan tuzlukların kaldırılması, aşırı tuz içeren ürünlerin az tüketilmesi, salamura ürünlere suda yıkama ve bekletme gibi işlemlerin uygulanması, dışarda yenilen yemeklerin az tuzlu veya tuzsuz hazırlanmasının istenmesi, tuz yerine soğan, sarımsak, baharat, limon, sirke gibi doğal lezzet artırıcıların tercih edilmesi de önem taşıyor.