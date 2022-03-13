Rusya'dan Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı: 9 öldü, 57 yaralı

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın."

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.