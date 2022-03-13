'Seraları kar yağışından zarar gören çiftçilere 50 milyon liralık destek verilecek'

AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile partililer, ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışından dolayı seraları zarar gören, Dadı, Belmebük, Büyükkızılca, Aksular ve Sevincer köylerindeki çiftçileri ziyaret etti.

Karahocagil, kar yağışından zarar gören seralara yönelik hasar tespit çalışmalarının çok kısa süre içinde yapıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgililere iletildiğini söyledi.

Üreticinin daima yanında olduklarını ifade eden Karahocagil, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, seraları zarar gören çiftçilerimize karşılıksız olarak 50 milyon lira hibe verileceği açıklandı. Seracı arkadaşlarımıza, hasarları oranınca dağıtılacak. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Milletvekili Çilez de birkaç gün içinde hasarları ölçüsünde desteklemelerin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan görüşmelerde finansman desteği, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile iskontolu naylon temini ve çalışanların konaklama gibi ihtiyaçları konusunda da çiftçilerimizi destekledik. Bu destekten memnun olan çiftçilerimizin seralarını tekrar ayağa kaldırmak için verdikleri mücadeleyi görmek bizleri son derece mutlu etti. Görüşmelerimiz neticesinde Amasyalı hemşehrilerimin yanında olan, 50 milyon hibe desteğine onay veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Hasar tespit çalışmaları dahil olmak üzere her hususu takip eden Amasya Valiliğimize ve ilk günden bugüne kadar her zaman sahada olan, süreci takip eden, çiftçilerimizin yanında olan AK Parti teşkilatımıza gayretleri için çok teşekkür ederim."

Desteklemeden, kar yağışından seraları zarar gören 767 çiftçinin yararlanacağı öğrenildi.