Tekirdağ'ın önemli bir tarım ve sanayi kenti olduğunu ifade eden Yıldırım, "OSB'lerin bir kısmı ıslah, bir kısmı daha sorunları az olan bölgeler. Kısacası bu bölgelerde 180 bin aile iş sahibi oluyor. Evlerine ekmek götürüyor. Ülkemizin ihracatına yılda 10 milyar doların üzerinde katkı sağlıyor. Tekirdağ sadece sanayi değil aynı zamanda tarımda da öne çıkmış bir ilimiz. Özellikle tahıl ve ayçiçeğinde önemli bir katkısı var." dedi.

Yıldırım, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini herkesin gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz meşhur olmak değil bizim derdimiz canımızı yakan bu ateşin söndürülmesi. Ateşe en yakın biziz. Savaşın doğurduğu sorunları en iyi biz biliriz. Suriye'de, Irak'ta Libya'da, Yemen'de meydana gelen iç karışıklıkların, savaşların bedelinin sadece orada yaşayanlara olmadığını biliyoruz. Bu savaşlar terörün de filizlendiği bölgeler haline geliyor. Bir yerde otorite kaybolursa orada istikrar, kardeşlik, gelişme olmaz. Bunun acı sonuçlarını 40 yıldır yaşayan bir ülkeyiz."

-"Birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'de 100 yıldır konuşulan ama yapılamayan projeleri son 20 yılda tek tek hayat geçirdiklerini aktaran Yıldırım, bunun arkasındaki en büyük gücün güven, istikrar, güçlü liderlik ve milletin kayıtsız şartsız desteği olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak. Buna çok yakınız. Ama bir şeye ihtiyacımız var. Çok uyanık olacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü, terör örgütlerine müzaheret gösteren, onlarla empati yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu acı tecrübelerin bize büyük maliyeti olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Ülkemizin bir daha bu kaosa, bu karanlığa, bu istikrarsızlığa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da birlikte başaracağız."

Yıldırım, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' prensibi bizim gelecekte de şiarımız olacak. Savaşmak kolay. Savaşınca, savaşı kazanan kimse var mı? Bu savaştan (Ukrayna-Rusya) bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz? Kan var, gözyaşı var, hüsran var bak buradan bir şey çıkmaz. Düşünün Rusya'nın bütün ekonomisi altüst oldu, bütün düzeni altüst oldu. Ukrayna'nın keza aynı. Bizim bütün bölge, bütün insanlık bedelini ödüyor. Türkiye Türkiye'den ibaret değil arkadaşlar. Türkiye'nin gözünün içine bakan, kulağını dikmiş 2 milyar insan var etrafımızda. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'daki insanların gözü kulağı Türkiye'de, bu kadar büyük bir umut bağlamışlar. O halde bizim sağlam durmamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun moralimizi bozmadan daima ileri gitmeliyiz. İçeride birbirimizle uğraşarak enerjimizi tüketmeyeceğiz."

Dünyada bilgi ekonomisine geçildiğini anlatan Yıldırım, herkesin bunu iyi anlaması gerektiğine işaret etti.

"Bilgi ekonomisinde daha az alın teri daha çok akıl teri var." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sermaye, para hepsi akılda. Bilgi orada üretiliyor. Bilgi orada güce dönüştürülüyor, kaynağa dönüştürülüyor ve sonunda da refah beraberinde geliyor. Değişimi ıskalamamamız lazım. Mutlaka bilişime, teknolojiye katma değeri yüksek ürünlere daha çok kafa yormamız lazım. Tarımla uğraşıyorsunuz, tarımda da verim artışı teknolojiyi kullanmak birinci önceliğimiz olmalı. Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. 'Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim' diye düşünüyorsunuz düşünmeyin devletiniz yanınızda. Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da gereğini yapacak. Tereddüde düşmeyin, Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak."

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, iş dünyası ve STK temsilcileri katıldı.