Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

İŞTE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olup, özel protokole dayalı olarak iş işlemleri yürütülen proje okullarına ait öğretmen atama/yönetici görevlendirme süreçleri, ilgili protokol hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

BAŞVURULAR EK-1 BAŞVURU FORMU İLE ALINACAK

2. Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 Başvuru Formu ile alınacaktır.

Görev süresi uzatma talebinde bulunacak okul müdürleri Ek-1 formla birlikte ayrıca Ek-2 formu da dolduracaktır. Söz konusu formlar, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınarak imzalandıktan sonra, bağlı bulunduğu kurum amiri tarafından bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp mühürlenecek ve hiyerarşik yolla ilgili birime/makama gönderilerek işlem başlatılacaktır.

Ek-1 Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen hususlara ve Ek-2 Formda beyan edilen bilgilere ilişkin belgeler ekte gönderilen Ek-5 Portfolyo Dosyası Dizi Pusulası Örneğine uygun olarak, form ekinde, portfolyo dosyası halinde yer alacaktır.

ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMESİNE KOMİSYON OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERECEK

3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olup, 1. maddede belirtilen hüküm dışındaki proje okullarının öğretmen atama/yönetici görevlendirme süreçleri ile ilgili olarak il milli eğitim müdürü ya da uygun göreceği il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında; ortaöğretim hizmetleri, öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeden sorumlu il müdür yardımcıları/şube müdürlerinin de yer aldığı en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle ve oy birliğiyle;

a) İlgili proje okuluna yöneticilik başvuruları için ilk defa görevlendirme/görev süresi uzatma/görev sonlandırmaya ilişkin değerlendirme Ek-3 çizelge üzerinde bilgisayar ortamında (aynı okul için aynı unvandaki teklifler alt alta gelecek şekilde),

MEVCUT GÖREVDE OLAN ÖĞRETMENLER İÇİN GÖREV SÜRESİ HESABINDA 6.7.2018 TARİHİ ESAS ALINACAK

b) İlgili proje okuluna öğretmen olarak atanma başvurularına ilişkin değerlendirme Ek-4 çizelge üzerinde (öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir) bilgisayar ortamında (aynı okul için aynı branştaki teklifler alt alta gelecek şekilde) yapılarak çizelgeler çıktı alınıp komisyonca imzalanacaktır.

4. Tüm başvuru sahiplerine ilişkin Ek-1 ve Ek-2 başvuru formları ile Ek-5 Portfolyo Dosyası Dizi Pusulası Örneğine uygun olarak tanzim edilmiş portfolyo dosyaları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

BAŞVURULAR 8 NİSAN 2022 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR VALİLİK UYGUN GÖRÜŞÜ İLE BİRLİKTE BAKANLIGA GÖNDERİLECEK

5. Tüm başvuru sahiplerine ilişkin Ek-1 ve Ek-2 başvuru formları ile Ek-3 ve Ek-4 komisyon değerlendirme çizelgelerinin imzalı-onaylı suretleri, görevlendirilmesi komisyonca uygun görülen yöneticiler ile atanması komisyonca uygun görülen öğretmenlerin portfolyo dosyaları yazı ekinde olarak; 8 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar Valilik uygun görüşü ile birlikte Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve ayrıca ogm_personel@meb.gov.tr mail adresine gönderilecektir. (Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 çizelgelerin excel halleri de yazı ekine konulacaktır).

Başvuru sahiplerinin portfolyo dosyasında yer alacak belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, MEBBİS veri tabanında bulunmayan belgeler için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu üst makamca gerekli inceleme ve teyit işlemlerinin yapılması, lüzum görülmesi halinde belgenin aslının komisyonca talep edilmesi, Valiliğiniz tekliflerinin komisyon çalışmalarının tamamının bitirilmesi sonrasında tek seferde gönderilmesi gerekmektedir.

Ek:

1-Başvuru Formu (Ek-1) indirmek için tıklayınız.

2-Müdürler İçin Görev Süresi Uzatma Başvuru Formu (Ek-2)indirmek için tıklayınız.

2-Yönetici Değerlendirme Çizelgesi (Ek-3)indirmek için tıklayınız.

3-Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi (Ek-4)indirmek için tıklayınız.

4-Portfolyo Dosyası Dizi Pusulası Örneği (Ek-5)indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR