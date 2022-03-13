Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı

Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu, Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Teşkilat Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden Genel Başkan Semih Durmuş, "Sağlık-Sen olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Biz ne söylüyorsak üzerinde düşünerek, mevzuat alanında en iyi uzmanlarla üzerinde çalışarak söylüyoruz. Çalışanlarımızın sorunlarını ve taleplerini yapılan çalışmalarla gündeme getiriyoruz. Sorunlara karşı sadece söz söylemiyor, çözüm önerilerini raporlaştırıyor, model önerileri sunuyoruz. Toplu sözleşmeye giderken de sahadan gelen talepleri üzerinde çalışarak masaya götürüyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

3600 ek gösterge konusuna değinen Durmuş, "3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı. İlk toplantı 16 Şubatta yapıldı. 3600 konusunda Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Biz 3600'ün kapsamının oldukça geniş olması için çalışıyoruz. Masada da bu iradeyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Farklı istihdam modellerinin 2022 Türkiyesine yakışmadığını dile getiren Durmuş, "Aynı oda da çalışan arkadaşlar ekonomik, özlük ve sosyal hakları açısından farklı haklara sahipler. Bugün kamuda onlarca istihdam modeli var. Bu doğru bir uygulama değil. Bu konuda da bu yıl çalışmalar yapılacak. Birbirinden farklı istihdam modellerinin tek bir çatı altında toplanması için mücadele edeceğiz" dedi.

"Çalışma Barışının Sağlanması İçin Adil Bir Ücret Politikasının Oluşturulması Gerekiyor"

Performansa dayalı ödeme sisteminin çalışanlar arasında iş barışını bozduğuna dikkat çeken Durmuş, "Performansa dayalı ek ödeme sistemi adaletli ve hakkaniyetli bir hale gelmeli. Çalışma barışına darbe vuran bu uygulama yüzünden sağlık çalışanlarının tükenmişlik oranı giderek arttı. Branşları aynı, çalışma süreleri aynı, hastaneleri farklı çalışanların aldıkları ücretler birbirinden farklı. Bu durumun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Çalışma barışının sağlanması için adil bir ücret politikasının oluşturulması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bu konuda ivedilikle gerekli adımları atmalı" diye konuştu.

"Verilen Sözler Yerde Kalmamalı"

Durmuş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, "Tüm sağlık çalışanlarının haklarının teslim edileceği bir 14 Mart tıp bayramı kutlanacağına dair verilen sözlerinin yerde kalmamasını temenni ediyoruz. Bayramlarını bayram gibi kutlamak isteyen sağlık çalışanlarının, 14 Mart günü alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Biz alın terimizin hakkını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Barutcu: Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirmekten Geri Durmadı

Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu ise yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in ve Sağlık-Sen'in her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten geri durmadığını kaydetti.

Yaşanan her zorlukta haktan ve hakikatten yana tavır aldıklarını dile getiren Barutcu, "Bizim dik duruşumuz bugün Memur-Sen'i en büyük sivil toplum kuruluşu haline getirdi. Bu duruş kamu çalışanlarının, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının Memur-Sen ve Sağlı-Sen teşkilatına olan güvenini perçinledi. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğini ve alın terinin hakkını korumak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz" dedi.

Barutcu, "Toplu sözleşme öncesinde lobi çalışmalarıyla, yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlerle sorun ve talepleri sürekli gündemde tuttuk. Sahadan gelen talepleri alanında uzman mevzuatçılarla hazırladık. Ve neticede toplu sözleşme masasında ve sahada verdiğimiz mücadeleyle 22'den fazla kazanımın altına imza attık" diyerek sözlerini tamamladı.

Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: Sadece Eleştirmiyor, Çözüm Önerilerimizi de Sunuyoruz

Sağlığın bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Sağlık-Sen olarak biz tüm branşlar için mücadele ediyoruz. Branşı ne olursa olsun biz sağlığın bir ekip işi olduğuna inanıyor ve bu uğurda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının dertleriyle dertlenen bir anlayışa sahibiz. Sağlık-Sen olarak kurulduğumuz günden bu yana aynı anlayışla sorunların çözümü, haklı taleplerin karşılık bulması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğine vurgu yapan Kuluöztürk,"Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları pandemi sürecinde bir kez daha herkesin takdirini kazanmıştır. Bizim derdimiz emeğin ve alın terinin hakkını korumaktır, çalışan arkadaşlarımız sorunlarını çözmektir. Sağlık-Sen olarak sadece eleştirmiyor, çözüm önerilerimizi de sunuyoruz" dedi.