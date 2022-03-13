Vaka sayısı 20 binin altında
Vaka sayısı 20 binin altında
2 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi
2 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah yakın bir zamanda hem özel güvenlik sektörümüzün yöneticilerinin hem de özel güvenlik çalışanlarının yarına daha emin bakabilecekleri, ayakları üzerinde durabilecekleri bir anlayışı ortaya koyacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 17:44
Yazdır
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) Uygulama Eğitimleri Açılış Programı'nda konuştu.

Dünyada güvenlik açısından farklı bir dönemin içerisinde olunduğunu, 21. yüzyılın sonunda dünyanın artık güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağı ve güvenlik perspektifine ihtiyaç olmadığı yönünde bir anlayış oluşturulduğunu anlatan Soylu, sorumluluk alanlarındaki her konunun üzerinde çalıştıklarını, 21. yüzyılın güvenlik yükünün, güvenlik duvarındaki en küçük bir çatlağa bile müsaade etmediğine dikkati çekti.

Özel güvenliği, daha ziyade güvenlik sorunlarının tamamının yansıdığı, yoğunlaştığı şehirle ilgili bir kavram olarak nitelendiren Soylu, "PKK terörü sadece dağlarla kırsalla ilgili değildir. Fikri altyapısı, eleman temini şehirlerde üretilmektedir. Şehir, sadece mekansal yerleşimden ibaret değildir. Bilakis mekansal görüntünün arka planında, insanın bu mekanla kurduğu güvenlik ilişkisinin sahnesidir. Dolayısıyla şehir güvenliği, hele ki bizdeki İstanbul gibi küresel ölçekte büyük şehirlerin güvenliği, ayrı bir uzmanlık ve kapasite meselesidir ve özel güvenlik, bu işin büyük parçalarından biridir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'de özel güvenlik sektörünün, 3 milyar avro ticaret hacmine sahip, 350 bin personel, 1633 özel güvenlik şirketi, 493 eğitim kurumu ve 96 alarm izleme merkezinin faaliyet gösterdiği bir sektör olduğunu kaydetti.

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu alana ciddi şekilde odaklandıklarını dile getiren Soylu, ilk hedeflerinden birinin aidiyeti yükseltmek olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.

- "Özel güvenlikçi arkadaşlarımız, kolluk güçlerimizin yardımcı kuvvetleridir"

Özel güvenlik sektörüne ilişkin 2 meselenin daha olduğuna dikkati çeken Soylu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili şunları söyledi:

"Kanunla ilgili çalışmaları, kendi ihtiyacımızı yaptık. Yani sektör olarak bir ihtiyacımız vardı, bunu ortaya koyduk. Kanunu çıkaracak irade TBMM'dir. Onlara da yaklaşık 1 yıl önce ilettik. Olgunlaştığını düşünüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda hem özel güvenlik sektörümüzün yöneticilerinin hem de özel güvenlik çalışanlarının yarına daha emin bakabilecekleri, ayakları üzerinde durabilecekleri bir anlayışı ortaya koyacağız. Kanunla yapamayacağımız bütün meselelerde de sektörün emrine amade olduğumuzu belirtmek durumundayız. Çünkü biz birlikte çalışıyoruz. Özel güvenlikçi arkadaşlarımız, kolluk güçlerimizin yardımcı kuvvetleridir."

Milyonlarca güvenlik, polis ve jandarma tahsis edilemeyeceğini, bu yüzden güvenlik sektörünün elektronik denetim sistemleriyle (EDS) genişletilebileceğini aktaran Soylu, bu kapsamda 70 bin olan kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına, şehirlerde 35 bin, kırsal yerlerde 15 bin daha ilave ettiklerini anımsattı.

İçişleri Bakanı Soylu, özel güvenlik hizmetleri sektör kullanıcıları ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinin de dahil olduğu, 100 bine yakın kullanıcıyı bünyesinde barındıran Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET), Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS) ile Ateşli Silahlar Proje'ne (ASİP) ilişkin bilgiler verdi.

'Sağlıklı bir denetim mekanizmasını oluşturmayı istiyoruz'

KAAN uygulaması'nın özel güvenlik personelinin eğitim süreçlerinin takibinin yapıldığı, eğitimlerin verildiği, iş birliği ve entegrasyonu sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Doğal olarak bu adımı da atmamızın sebepleri var. Öncelikle özel güvenliklerimizin görev aldığı her alanda etkin, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma yürütebilmelerini istiyoruz. Sağlıklı bir denetim mekanizmasını oluşturmayı istiyoruz. Özel güvenlik ve genel kolluk arasında derin bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak istiyoruz. KAAN Projesi'ni, özel güvenlikle alakalı eğitim kurumlarından şirketlere, personel sayısından izin alan yerlere kadar en yoğun il olması hasebiyle İstanbul'da başlattık. Buradaki eğitim kurumları ve kamu hastaneleri gibi pek çok stratejik noktayı da projeye dahil ettik. 51 ilimizde bulunan stratejik noktalarda çalışan özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personelinin iş birliği ve entegrasyonunu tamamladık. İlk aşamada ülke genelinde Ağustos 2020 itibarıyla 2 bin 503 yerde çalışan 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeli eğitilerek proje kapsamına alınmıştır. 2021 yılında özellikle İstanbul Esenyurt'taki sitelerden başlamak üzere ülkemizde bulunan 6 bin 16 sitede uygulamanın ikinci aşamasına geçilmiştir."

'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'

KAPAT [X]

Bakan Soylu, KAAN Projesi kapsamında Esenyurt'ta başladıkları eğitimlere, 30 büyükşehrin sitelerinde bulan özel güvenlik personelini de aşama aşama dahil ettiklerini, bu eğitimlerde genel kollukla kurulacak ilişkiden etkin iletişime kadar birçok konuda dersler verildiğini anlattı.

2021 yılındaki afet eğitim seferberliğine de katkı sunması adına da burada yoğun bir faaliyet yürüttüklerini aktaran Soylu, bu kapsamda 50 bin 249 yerde çalışan 131 bin 480 özel güvenlik görevlisi ve 1814 genel kolluk personelinin afet eğitimleri alarak proje kapsamına dahil edildiğini kaydetti.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KAAN EGM mobil uygulamasını bugüne kadar 147 bin kişinin kullandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Uygulama sayesinde özel güvenlik görevlilerimizin karşılaştıkları uyuşturucu, hırsızlık, çocuk kaçırma ve aile içi şiddet gibi birçok olaya KAAN kapsamında müdahale edilip, genel kolluğa teslimi mümkün oluyor. Bu kapsamda 50 bin 400 bildirim yapılmış ve 17 bin 700 kişiye de adli ve idari işlem yapılmıştır. Elbette ki her hususta olduğu gibi burada da önemli bir hedefimiz söz konusu. KAAN uygulaması sayesinde, genel kolluk ve özel güvenlik iş birliğini artırarak, kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılında da bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Bu kapsamda, 168 bin 377 özel güvenlik görevlisi, 10 bin kişi kurum ve kuruluş yetkilisi ile 17 bin 692 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 196 bin 70 kişiye, 88 polis başmüfettişimiz tarafından verilecek eğitimlerin planlarını tamamladık. İnşallah eğitimlerimize Asayiş, TEM, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızın personeli de katkı sağlayacaktır. Bilhassa Asayiş Daire Başkanlığı, KAAN uygulamasının önemli bir paydaşı olacaktır. Güvenlik konularındaki nihai amacımız, Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmektir."

- Site yönetimlerindeki kanuni boşluk

Büyük sitelerin yönetimlerinde yaşanan sorunlara değinen Soylu, bunun üzerine düştüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Anladık ki burada kanuni bir boşluk var. Bu kanuni boşluktan istifade ediyorlar. Siteye seçiliyorlar. Seçildikten sonra ne parasını ne gelirleri ne giderleri denetleyen var. Kendine ait, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir özgürlük alanı bulmuş. Bunu kaybetmek ister mi? Su parasını ödemeyenin, su saatini kaldırıyor. Sitenin otoparkını dışardan birine kiralıyor. Kafalarına indik ama yetmez. Acilen özellikle kat mülkiyeti konusunda bir yasaya ihtiyacımız var. Bunu da hazırladık. TBMM de bunu değerlendirecek. Bir an önce çıkmasının muaccel olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü şehir güvenliğiyle alakalı bir meseledir. Boş bırakılmış bir alanın, doldurulmasıyla alakalı bir meseledir. TBMM'nin de bu konuda hassasiyet göstereceğine inancım tamdır."

Bakan Soylu, 15 bin kişilik bir şehrin güvenliği için kaymakam, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı ve polis verdiklerini aktararak, "Ama 15 bin kişilik bir sitede 4-5 kişiyle, o da tehditle baskıyla meydana getirenlere 'Buyur istediğin gibi yap' diyorsun. O da neden? Kanuni boşluktan. (Kat mülkiyeti yasası) Bu, özel güvenlik yasasıyla birlikte çıkarsa bunlar birbirlerinin tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

Programda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik ve Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı da konuşma yaptı.

Bakan Soylu, konuşmaların ardından proje kapsamında başarılı olan özel güvenlik görevlilerine başarı belgelerini takdim etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Mevlüt Karakaya: Gazi Mustafa Kemal'in gideceği tek adres MHP olurdu
Mevlüt Karakaya: Gazi Mustafa Kemal'in gideceği tek adres MHP olurdu
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
Mardin Valisi Demirtaş: Türkiye bir bolluk merkezi
Mardin Valisi Demirtaş: Türkiye bir bolluk merkezi
'Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak'
'Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak'
Sağlık Bakanı Koca'dan hekimlere '14 Mart' mektubu
Sağlık Bakanı Koca'dan hekimlere '14 Mart' mektubu

Bu Habere Tepkiniz

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ''sizler yalakasınız'' şeklindeki sözlerin hakaret olmadığı, bu söze istinaden mahkumiyet verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memuru genel şartlara tabi olur, ancak uzman çavuş iken kazandıkları yıpranma payları emeklilik yaş gruplarından indirilir.
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur kurumsal e-posta hesabına göreviyle ilgili gelen maillere işlem yapmak zorunda mı?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesinde de büyük dönüşüm projesine start verdi.