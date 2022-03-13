Mevlüt Karakaya: Gazi Mustafa Kemal'in gideceği tek adres MHP olurdu

ATO Congresium'daki toplantıda partililere hitap eden Karakaya, çalışmalarının sadece bu toplantılardan ibaret olmadığını, Anadolu'nun her yerinde teşkilatların rutin siyasi faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Karakaya, bu çalışmalarla eylül ayında başladıkları bölge toplantılarının tamamlandığını, her bir bölge 9 ilden oluşacak şekilde, "Adım Adım 2023" şemsiyesi altında 81 ilde toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının "siyasette yapılması gerekenleri anlatmak ve son dönemde vatanın, milletin varlığına, bütünlüğüne, kastedenleri açık etmek" olduğunu anlatan Karakaya, "Bu bağlamda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tabiri caizse foyasını da açık edecek bilgilendirmeleri, hatırlatmaları yapmak, toplantılarımızın temel konularının başlığı." dedi.

'Gazi Mustafa Kemal'in gideceği tek adres MHP olurdu'

CHP'nin sürekli olarak kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını siyaseten istismar ettiğini savunan Karakaya, kurulduğunda tek parti olan CHP'nin, 1937'de il başkanlıklarının valiliklerle birleştirilerek bir devlet partisi haline getirildiğini söyledi.

Karakaya, 1946 yılındaki çok partili hayata geçişin ardından bugünkü anlamda parti anlayışına geçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu değişiklik yapıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta değildi. Onun için o dönemde tek partili bir dönem olmasına rağmen burada sanki Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş şeklinde Atatürk'ün adını istismardan başka bir şey yapmıyorlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü candan, yürekten seven herkese anlatalım. Hakikaten eğer bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek gideceği adres, tek bulunacağı adres Milliyetçi Hareket Partisi olurdu, bundan zerre şüphemiz yok." diye konuştu.

'Cumhur İttifakı'nın hakkını teslim etmek lazım'/p>

Türkiye'nin çevresindeki sıcak çatışmalara rağmen güven içerisinde yola etmesinin kendiliğinden olmadığını kaydeden Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın hakkını da teslim etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de, 1946'dan 2018'e kadar geçen sürede görev yapan hükümetlerin ortalama süresinin 1 yıl 5 ay olduğunu anımsatan Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'yla Türkiye'nin kazandığını ifade etti.

Toplantıda, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyeleri Duygu Kurban Gözüoğlu ve Yavuz Aksu, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ile MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar da hazır bulundu.