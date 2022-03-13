İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 24 Şubat- 4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de ise 456,19 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mart 2022 18:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre, 646,49'dan 522,38'e, Ankara'da 1275,52'den 916,03'e, İzmir'de ise 662,39'dan 456,19'a düştü. Ayrıca Ankara, 916,03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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