İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı

Vali Yerlikaya bir önceki paylaşımında ise motokuryelerin trafiğe çıkabileceğini duyurdu

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.