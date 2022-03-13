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Apple, iPhone kutularında eksikliğe giderek milyarlar kazandı!

Apple, iPhone kutularında yaptığı eksilmeyle dikkat çekti. Uzmanlar, şirketin bu hamlesiyle elde ettiği kazancı hesapladı.

Eklenme : 13 Mart 2022 18:18
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Dünyanın en popüler markalarından olan Apple, iPhone cihazlarıyla ilgili önemli bir adım attı. Tartışma yaratan kararlardan biri, Apple'ın yeni iPhone kutularına şarj aleti ve kulaklık koymayı reddetmesi oldu. Atılan bu adımların nedeni, şirketin çevreye karşı duyarlı olması ve nakliye paletine daha fazla ürünün sığabileceği şeklinde açıklandı.

Birçok kişi şirketin bu hareketini, doğaya olan ilgiden değil, açgözlülükten yaptığını düşünüyor. Ancak Daily Mail'e göre, kulaklık ve şarj cihazlarının iPhone kutularından çıkartılması, Apple'a fazlasıyla kazanç sağladı.

Apple, iPhone kutularından şarj cihazını ve kulaklığı çıkararak 6,5 milyar dolar kazandı

Kullanıcılar, Apple'ın yanı sıra birçok telefon üreticisi tarafından kopyalanan bu hareketin, çevreye yardımcı olmak amacı taşıdığını düşünmüyor. Şirketin, sadeleştirdiği iPhone kutuları sayesinde bir paketten fazlasıyla tasarruf sağladığı ortaya çıktı.

Yaptığı hamle ve nakliyeden sağladığı tasarruf sonucunda analistler, Apple'ın 6,5 milyar dolar elde ettiğini belirtti. Daily Mail'e göre ise bu hesap, kullanıcıların aksesuarlara harcadığı 293.4 milyon dolarsız hali.

Kulaklık ve şarj cihazını iPhone kutusundan çıkaracağını duyurduğundan beri, Apple'ın 190 milyon sevkiyat yaptığı düşüncesi var. Sonuç olarak da kutunun boyutunu küçültmek ve nakliyede yüzde 70 daha fazla cihaza yer vermek, şirketin nakliye maliyetini yüzde 40 oranında azalttı.

Şirketin elde ettiği 6,5 milyar dolar, gün geçtikçe Apple'ın hisse fiyatını yükseltiyor. Buna karşılık kullanıcılar aksesuarlara para verirken, Tim Cook gibi birçok yönetici bu tasarruftan fayda sağlıyor.

Kaynak:Shiftdelete.net

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