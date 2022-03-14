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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Mart 2022 11:00
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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının Danıştay Onuncu Dairesinin 11.06.2019 tarihli ve Esas No: 2016/941. Karar No: 2019/4602 sayılı kararına bağlı olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususunda yaşanan tereddütün giderilmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünün yansıtıldığı ilgi yazıda "İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının, 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olamayacakları ortak görüşüne varılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

İşte tereddüte konu olan Danıştay Onuncu Dairesinin 11.06.2019 tarihli ve Esas No: 2016/941. Karar No: 2019/4602 sayılı kararı;

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının, 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olamayacakları ortak görüşüne varılmıştır." açıklaması;

"4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinin (e) bendinde; bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları. hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşil veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları sendika üyesi olamayacak ve sendika kuramayacaklar arasında sayılmıştır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığının 16.10.2018 tarihli 6748 sayılı yazısında, il milli eğitim müdür yardımcılarının ilçe müdürlerinden daha üst konumda olmaları sebebiyle 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları belirtilmiştir.

4688 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda konunun değerlendirilmesi sonucunda;

-4688 sayılı Kanunun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinin (e) bendinde, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşil ve daha üst düzeyde olan kamu görevlilerinin sendika üyesi olamayacaklarının açıkça düzenlendiği,

-Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca il milli eğilim müdür yardımcılarının, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekalet etmek ve milli eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumlu oldukları.

-Anılan Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca il milli eğitim danışma komisyonunun, 25 inci maddesi uyarınca da il milli eğitim komisyonunun üyesi oldukları ve diğer ilgili mevzuatı uyarınca da bazı komisyonlara doğrudan başkanlık edebildikleri,

hususları göz önünde bulundurularak: İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının, 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olamayacakları ortak görüşüne varılmıştır."

Konu ile ilgili diğer haberlerimiz;

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Ahmet KANDEMİR

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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
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