Nevşehir'de devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 18:43
Osman Nuri Şimşek idaresindeki 50 AJ 699 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan Umut Can Gürel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Yusuf Enes Akkuş, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gürel'in Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı
Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı
CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ''sizler yalakasınız'' şeklindeki sözlerin hakaret olmadığı, bu söze istinaden mahkumiyet verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!
Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memuru genel şartlara tabi olur, ancak uzman çavuş iken kazandıkları yıpranma payları emeklilik yaş gruplarından indirilir.
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar
Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Memur kurumsal e-posta hesabına göreviyle ilgili gelen maillere işlem yapmak zorunda mı?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?
Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.