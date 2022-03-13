İBB'den işçilere yüzde 54 zam

İmamoğlu tweetinde: İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun. Mesajını paylaştı