İBB'den işçilere yüzde 54 zam
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB işçilerine zam verileceğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mart 2022 20:00
İmamoğlu tweetinde: İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun. Mesajını paylaştıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız