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Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nca Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen genişletilmiş il danışma kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 20:35
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Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz

Toplantıda konuşan ve "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dolayısıyla geçmişi bilemezsek geleceği tasavvur edemeyiz inşa da edemeyiz. Geçmişimiz bizim en büyük teminatımız. Gelecek için her şeyimiz. Geçmişimizi ne yazık ki 2000 yılında doğanlar bilmiyor. Onlar bizlerin yaşadığı dönemleri yaşamadılar. İyi ki de yaşamadılar ama ne var. Kıyaslayacak bir şey yok. Biz önceyi de biliyoruz 70'i de gördük. 80'i de gördük, 90'ı da gördük ve bugünleri yaşıyoruz. Ama gençlerimiz AK Parti ile doğdu, 20 yaşına geldi. Başarısızlıklarla başarının farkı kıyaslamakla ortaya çıkar. Elhamdülillah görevi aldığımız ilk günden beri milletimizin alnını ak, başını dik tutmak için liderimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gece dedik, gündüz dedik sürekli çalıştık. Durmak yok yola devam diyerek bu günlere geldik" diye konuştu.

Binali Yıldırım ayrıca, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeye asla ve asla izin vermedik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz' Onun için 20 yıldır amansız bir şekilde bölücü terör örgütüyle, PKK ve FETÖ terör örgütüyle amansız mücadelemiz devam ediyoruz. Şehitler verdik ama özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik. Değerli kardeşlerim, biz böyle yaparken ülkeyi yönetmeye talip olanların askere, polise silah çekip onları şehit edenlerle kapının arkasında iş tutanları da size havale ediyorum, Tekirdağlılara havale ediyorum" şeklinde konuştu.

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