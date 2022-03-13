6 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi
6 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
Vaka sayısı 20 binin altında
Vaka sayısı 20 binin altında
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
Bakan Kirişci:Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2022-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğini duyurdu. İstanbul'da hafif yağış beklendiği ve turuncu alarmın kalktığı bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mart 2022 20:50
Yazdır
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA TURUNCU ALARM KALKTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarm kalktı" dedi. Yerlikaya, İstanbul'da 00.00-09.00 saat aralığında havanın az bulutlu ve açık olacağını, 09.00-12.00 saat aralığında parçalı bulutlu olacağını duyurdu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Vaka sayısı 20 binin altında
Vaka sayısı 20 binin altında
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Ümraniye'de İSKİ'nin su borusu patladı
Ümraniye'de İSKİ'nin su borusu patladı
Başhekim Bildirici: Sizler için daima hazır olan Türk doktorlarıyız
Başhekim Bildirici: Sizler için daima hazır olan Türk doktorlarıyız
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı

Bu Habere Tepkiniz

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ''sizler yalakasınız'' şeklindeki sözlerin hakaret olmadığı, bu söze istinaden mahkumiyet verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memuru genel şartlara tabi olur, ancak uzman çavuş iken kazandıkları yıpranma payları emeklilik yaş gruplarından indirilir.
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?

Memur kurumsal e-posta hesabına göreviyle ilgili gelen maillere işlem yapmak zorunda mı?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesinde de büyük dönüşüm projesine start verdi.