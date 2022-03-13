Mardin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 23:23
Zınnar Turğay (19) idaresindeki 01 CFG 36 plakalı otomobil, Adakent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Baran Tayfan (17), Resul Çiğci (22) Ve Mehmet Ali Demir (17) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Turğay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız