Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19'a yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 23:29
Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız