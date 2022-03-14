Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu https://kariyer.ibb.istanbul adresinden 60 kez başvuru yapmasına rağmen hiçbir yazılı veya sözlü mülakata çağrılmayan bir aday, belediye şirketlerinin daha adil bir yöntemle personel alması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, belediye şirketlerinin personel alım ilanlarının sadece İŞKUR web sitesinde yayımlandığı, bunun dışında bir denetleme mekanizması olmadığına dikkat çekti.

KDK kararında "Yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşlarınca işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin neler olabileceğine yönelik açıklamaların yapılmasının işe alım sürecinin daha iyi yönetilmesine katkısı olabileceği gibi uygulamada da birliği sağlayacağının düşünüldüğü kanaatine yer verilmiştir" gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönetmeliği değiştirmesini istedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı için tıklayınız.