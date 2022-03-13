TAG Otoyolu'nda kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Kar yağışının da etkili olduğu otoyolun Gaziantep'teki batı-kuzey gişeleri arasında 3 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın olduğu Şanlıurfa yönündeki ulaşım ise tek şeritten kontrollü sağlanıyor.