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Antalya Forum'u Davos'u geçti

Antalya Diplomasi Forumu, savaş ve krizlere çare aranan adres oldu. Birçok ülke - kuruluş sonraki zirve için rezervasyon yaptırdı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 14 Mart 2022 07:30
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Antalya Forum'u Davos'u geçti

Dünya ülkelerinin 3'te 2'sinin bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu dün sona erdi. 17 devlet başkanı, 80 bakan ve aralarında BM, NATO, AGİT gibi uluslararası temsilcilerinin bulunduğu 3 bin ziyaretçi 3 gün boyunca Antalya'da yoğun bir mesai yaptı. 75 ülkeden katılımcının bir araya geldiği Antalya'nın Belek ilçesi, Münih Güvenlik Konferansı ve Davos'u geride bıraktı. Antalya'da herkes kendini anlatma fırsatı yakalarken, daha önce hiç görüşmemiş ülkeler bile burada muhataplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika konsepti ile düzenlenen Diplomasi Forumunda siyasi, ekonomik, savunma sanayi işbirlikleri öne çıktı. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu gibi kriz potansiyeli yüksek bölgelerdeki gelişmeler ve bu krizlerin masaya yatırılması için taraflar, birçok panel ve oturum düzenledi.

LİDERLER DİYALOĞA ÇOK YAKIN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında "Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı'mız 11, ben ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdik" dedi. Bütün dünyanın gözünün, kulağının Antalya'da olduğunu anlatan Çavuşoğlu "Her iki tarafın da (Rusya ve Ukrayna) bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi, ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir" diye konuştu. Forumun artık uluslararası düzeyde tanınan ve bilinen bir etkinlik haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden fazlası forum için buradaydı. 3 gün boyunca 3 liderler oturumu, 27 panel, 4 söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısı, 3 yan etkinlik düzenledik. Dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışmanın gururunu, onurunu yaşıyorum" diye konuştu.

HERKES SESİNİ DUYURDU

Bakan Çavuşoğlu, Taliban'ın da foruma davet edilmesine ilişkin ise Antalya Diplomasi Forumu'nun kapsayıcı olmasını istedikleri için Yunanistan'ı, Rum kesimini hiç ayırt etmeden herkesi davet ettiklerini belirtti.

Herkesin sesinin buradan duyulmasını istediklerini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Afganistan'ın bugünkü geçici yönetimini davet etmemiz de son derece doğal. Çünkü herkes Afganistan ile ilgili bir şey söylüyor, Afganistan'ı da dinlemek lazım. Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz. Çünkü atılması gereken adımları biz de tüm dünya gibi görmek istiyoruz.

Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda ise Çavuşoğlu, Katar ile bir mutabakatlarının olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "Biz doğrusu bu projeyi böyle kar getirici bir proje olarak görmüyoruz. Biraz da kalkınma desteği olarak görüyoruz. Türkiye Katar şirketi ile Afganistan'ın geçici yönetimi arasında henüz daha tam bir mutabakat sağlanmadı. Bizim onlara yaptığımız bir yardım olarak bakmaları gerektiğini, sanki büyük kar elde edecekleri gibi proje gibi görmemelerini söyledik" dedi.

YAPTIRIM ÇÖZÜM DEĞİL

"Yaptırımların sorunu çözeceğine inanmıyoruz" diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ile ilgili 'Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net, açık. Bazı açıklamalarımız Rusya'yı rahatsız edebiliyor. Bazı atmadığımız adımlarla ilgili Batı beklenti içinde oluyor, ama bunu açıklıyoruz.

Lavrov'dan Mariupol'daki camide mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için destek talep ettiklerini belirten Çavuşoğlu "Evet oradaki camide vatandaşlarımız var. Uydu telefonları ile ulaşım sağlıyoruz. Caminin imamından camide herhangi bir hasar olmadığını öğrendik. Ruslar burada kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. Biz bu bilgileri de paylaştık. Biz birkaç gündür oraya otobüsleri gönderiyoruz ama şehir içine otobüsler giremiyor. Bugün vatandaşlarımızı tahliye etmek için çabalarımızı sürdürdük. Dünden beri otobüslerimiz orada bekliyor. Bugün bu konuda mesafe katetmeyi düşünüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, hem Lavrov hem de Kuleba'nın basın toplantılarında ayrı ayrı söyledikleri gibi liderlerin bir araya gelmesi konusunda başından beri Türkiye olarak çaba sarf ettiklerini vurguladı. Savaş başlamadan önce de bu çalışmayı yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: Prensip olarak Putin bu görüşmeye karşı olmadığını telefonda Cumhurbaşkanı'mıza söylemişti. Lavrov da basın toplantısında bunu tekrar etti. Ukrayna tarafı hazır, diğer taraftan kendi aralarında teknik konuda ve bazı konularda ciddi bir müzakere devam ediyor. Görüşmelerin tutumların yaklaştığını, anlaşmaya yakın olduğunu biz de takip ediyoruz, görüyoruz.

SELÇUK BÖKE

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