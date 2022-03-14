Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Scholz'u ağırlayacak

İlk defa yüz yüze görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ve bu süreçte yürütülen diplomatik görüşmeler olacak. Görüşmede, Antalya'da geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için atılabilecek yeni adımlar da değerlendirilecek. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın Türkiye'de gerçekleşmesinin Antalya Diplomasi Forumu'nun amacına ulaşmaya başladığını gösterdiğini söylemişti.

ENERJİ KONUSU DA MASADA

Görüşmede, küresel salgın ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariği konusunda gündeme gelebilecek muhtemel sıkıntıların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da bulunan terör örgütü FETÖ mensuplarının iadesi konusunda daha önce Angela Merkel'e sunduğu dosya ile ilgili Scholz'la da görüşeceği belirtiliyor.

Ebru Karatosun