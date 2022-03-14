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1915 Çanakkale'ye yapay zeka güvenliği

18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu "Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi, yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 07:52
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1915 Çanakkale'ye yapay zeka güvenliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın 'megaprojeleri' arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağını ve köprüde son dokunuşların yapıldığını söyledi. 'En'lerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin de son teknoloji sistemleriyle sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemlerin ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildiğini bildirdi. Karaismailoğlu, sistemin mimari tasarımlarının yine ilk kez projede uygulanan 'Trafik ve Meteorolojik Risk Analizleri' kullanılarak yapıldığını ve trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının sağlandığını dile getirdi.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK

Köprü üzerinde konumlandırılan 98 termal özellikli olay algılama kamerası, 8'i köprü kulelerinde bulunan 39 yüksek çözünürlüklü hareketli kamera ve otoyol kavşak bölgelerine konumlandırılan 62 olay algılama kamerasıyla trafik seyrinin 7 gün 24 saat kesintisiz sevk ve idare edilebileceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu: Bu sistem altyapısıyla köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında veya gizli buzlanmaya sebep olabilecek hava değişimine ilişkin veri tespit edildiğinde, otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak yapılacak. Köprü üzerinde meydana gelebilecek bir yangın olayında, yangın sensörlerinden alınan veriyle bir saniyeden daha kısa sürede köprünün trafiğe kapatıldığı bilgisi otoyol kavşaklarındaki değişken mesaj ekranlarına yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik yansıtılabilecek. Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkili olması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Palandöken "Gıda ürünleri esnafın tezgahına en az 3-5 kat artmış olarak geliyor. Fiyatların düşmesi için akaryakıt başta olmak üzere maliyetler düşürülmeli. Akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" dedi.

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