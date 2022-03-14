İki üniversitesinde eğitime kar engeli

Mardin Artuklu Üniversitesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Muş Alparslan Üniversitesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Muş Alparslan Üniversitesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.