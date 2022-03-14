Dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8640 liradan, avro 16,2220 liradan haftaya başladı.
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,83 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 14,7676'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 14,8260 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,33 artışla 16,2190'dan, sterlin/TL yüzde 0,45 yükselişle 19,3390'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 99,1 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0940'tan alıcı buluyor.
Analistler, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda risk algısının yüksek seyrettiğini bildirdi.
Hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu kaydetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız