Bakan Koca'dan '14 Mart' paylaşımı
Bakan Koca, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan bir paylaşım yayınladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Mart 2022 09:05
Bakan Koca'nın paylaşımı:
Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!
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Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler,Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2022
14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!