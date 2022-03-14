Bakan Koca'dan '14 Mart' paylaşımı

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!