Motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına bugün 10.00'dan itibaren izin verilecek
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.
Eklenme : 14 Mart 2022 09:47
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız