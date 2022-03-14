Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 10:31
Alınan bilgiye göre, hastanenin yanında bulunan ve inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız