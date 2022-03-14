Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Thodex mağdurlarının zararları karşılanıyor...Avukatı açıklama yaptı
Thodex mağdurlarının zararları karşılanıyor...Avukatı açıklama yaptı
Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi
Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi
Seçimlerde baraj yüzde 7'ye iniyor
Seçimlerde baraj yüzde 7'ye iniyor
Sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
FETÖ'nün yeni yapılanmasının detayları ortaya çıktı
FETÖ'nün yeni yapılanmasının detayları ortaya çıktı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
Akaryakıtta rekor zam oto satışlarını frenledi
Akaryakıtta rekor zam oto satışlarını frenledi
'2020 KPSS ile öğretmen ataması' için gözler Danıştay'da
'2020 KPSS ile öğretmen ataması' için gözler Danıştay'da
23 ilde eğitime kar engeli
23 ilde eğitime kar engeli
5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı
5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
Vaka sayısı 20 binin altında
Vaka sayısı 20 binin altında
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Mart 2022 14:06
Yazdır
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği'nin "Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 8. maddesinde Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 35 yaş şartı ve öğretmenlikte 8 yıl hizmet süresi şartı bulunmaktadır.

İşte o madde;

"Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar

Madde 8-(1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak; a) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmak veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır."

Peki, Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda istenilen 35 yaş şartı değiştirilebilir mi?

Yönetmelikte yer alan bir husus ya idarenin kendi insiyatifiyle yada sendikalar veya 35 yaşından dolayı başvuru yapamayan bir başvurucu tarafından Danıştay'a açılacak idari dava ile iptal edilebilir.

Bu durum kamuoyu tarafından bilindigi için haklı gerekçelerle sendikalardan 35 yaş şartına dava açılması talep edilmiştir.

Haklı gerekçeleri ise şunlardır;

Öğretmenler; kısıtlı kontenjanlar nedeniyle, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen yıllar sonra ancak mesleğe atanabilmektedir.

Mesleğe çok geç atanan bu öğretmenler ise hayatın olağan akışında 35 yaşına geldiklerinde 8 yıllık hizmet süresini dolduramamaları gerçeğiyle karşılaşmalarıdır.

Peki yönetmelikte yer alan 35 yaş şartının iptali için Danıştay'a dava açılabilir mi?

Sendikalar direkt olarak yada 35 yaşından dolayı başvuru yapamayan bir başvurucu öğretmen tarafından Danıştay'a dava açabilir ama dava kazanılamaz.

Çünkü; 35 yaş şartı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 40. maddesinde yer almaktadır. Dolayısıyla 657 sayılı Kanunda yer alan 35 yaş şartının Anayasaya aykırılık iddiası ile ancak açılabilir.

Fakat 35 yaş şartının da Anayasa'ya aykırı bir durumu söz konusu değildir.

KAPAT [X]

Dolayısıyla bu 35 yaş hususu hukuki bir sorun olmadığından çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çözüm ancak 657 sayılı Kanunun ilgili maddesini degiştirecek bir kanunla mümkündür.

Şöyle ki;

35 yaş şartı ve özel yarışma sınavı yapılması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgilidir.

Özel yarışma sınavı yapılması 657 sayılı Kanunun 36. maddesi ile getirilmiştir.

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılmıştır.

İşte o maddenin maarif müfettişleri ve yardımcıları ile ilgili hükümleri;

"TESİS EDİLEN SINIFLAR:

A Ortak Hükümler;

11 - (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; ... Maarif Müfettiş Yardımcıları ile ... Belediye Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe,... Maarif Müfettişliğine,.... Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır."

Bu maddeye göre; kişi önce Maarif Müfettiş Yardımcılığı özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle atanacak sonra özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Maarif Müfettişi kadrosuna aktarılacaktır.

35 yaş şartı ise 657 sayılı Kanunun Ek 40. maddesi ile getirilmiştir.

İşte o madde;

"Ek Madde 40-Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır."

Bu hükümlere göre; Maarif Müfettiş Yardımcılığı özel yarışma sınavına katılmak için 35 yaş şartı getirilmiştir.

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı şartları yönetmelikte değil 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi ile Ek 40. maddesi hükümlerinde yer almaktadır.

Dolayısıyla açılacak davalarda bir sonuç çıkmaz.

Emekliliğin 65 yaş olduğu ülkemizde ya 657 sayılı Kanunda 35 yaş şartı bir kanunla 40 yaş olarak değiştirilmeli yada Millli Eğitim Bakanlığınca yönetmelikte değişiklik yapılarak 8 yıllık öğretmenlik şartı 5 yıla çekilerek kısmı çözüm üretilmelidir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Bu Habere Tepkiniz

Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Sendika üyesi olmalarına kanuni engel bulunmayan ve görev yaptıkları kurumun girdiği hizmet kolunda kurulmuş yetkili olan veya olmayan herhangi bir sendikaya üye olan müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri halinde şube yönetim kurullarında görev alabileceklerini değerlendirmekteyiz
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu belediye şirketlerine personel alımının daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması için tavsiye kararı aldı
Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ''sizler yalakasınız'' şeklindeki sözlerin hakaret olmadığı, bu söze istinaden mahkumiyet verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Baba 5.Bölüm 2. Fragmanı

Baba 5.Bölüm 2. Fragmanı

Baba 5.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 15 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri