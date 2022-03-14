Bingöl, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta 360 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Solhan'da 23, Yayladere'de 1, Yedisu'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının sürdüğü kentte, belediye ekipleri de sokaklarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bingöl-Erzurum kara yolunda ise mahsur kalan bazı araçlar ekipler tarafından kurtarılarak, Karlıova ilçesinde getirildi.

Karlıova ilçesinde de kar yağışı sonrasında şiddetli tipi etkili oldu.

- Elazığ

Elazığ'da, kar nedeniyle 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı kent merkezinde 1, ilçelerden Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 1, Baskil'de 2, Maden'de 6, Palu'da 23, Karakaçan'da 7, Kovancılar'da 4, Sivrice'de 5 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

- Batman

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Sason'da 14 köy, 22 mezra, Kozluk'ta 10 köy, 10 mezra, Gercüş'te ise 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

- Şırnak

Kentte 3 günden bu yana merkez ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 köy, Beytüşşebap'ta ise 6 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.