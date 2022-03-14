Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
Kamuya personel alımında mülakat sistemi tamamen kaldırılmalıdır. Bu konuda onbinlerce insan mağdur olmuştur .
Mülakat değil liyakat esas alınmalıdır. Tabi bunu söylerken bunun nasıl olacağını da söylemek lazım :
1- KPSS ve varsa o memurluğun gerektirdiği özel sınav yeterli olmaldır.
Örneğin öğretmenlik için ÖABT,
Polislik, İKM, astsubaylık, subaylık, uzmanlık gibi alımlarda FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI (PARKUR)
Katiplik, Sekterlerlik , büro memurluğu gibi alımlarda KLAVYE sınavı
Kariyer memurluklarında ALAN SINAVI yeterli olmalıdır.
Bu örnekler çoğaltılabilir.
2-Peki terörle ilişkili kişiler nasıl tespit edilecek bu durumda ?
İyi bir güvenlik ve arşiv araştırmasıyla bu sorun çözülebilir. Üstelik göreve başlayınca da bir yıl boyunca araştırmalar devam ettirilebilir. Böylece güvenlik sorunun önüne geçilecektir.
3- Mülakat uygulaması meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmaldır.
Görevde Yükselme sınavlarında bile mülakat uygulanmaktadır . Halbuki buna gerek yoktur. Kişi zaten kamu çalışanı. Göreviyle ilgili sınavın yapılıp sonuçlandırılması gerekiyor.
Bu yazı https://forum.memurlar.net/konu/2469931/ adresinden alınmıştırMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız