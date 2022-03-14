Odatv'nin olduğu binada yangın

İstanbul Kadıköy'de bulunan, Odatv'nin de ofisinin bulunduğu Sadıkoğlu Plaza 5 binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Odatv çalışanları yangından etkilenmeden binadan dışarı çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.

Binanin elektrik sisteminden çıkan yangında dumanlar aniden yükseldi. Yoğun dumanın kapladığı binada dumandan etkilenenler çatıya çıktı.

ÇATIDA MAHSUR KALDI

Çıkan yangında bir binanın çatısında mahsur kaldı.

Kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kısa sürede mahsur kalanlar kurtarıldı.

YANGINDAN KURTULAN İSİM ANLATTI

Yangından kurtulan İbrahim Aksoy da gördüklerini anlattı.

Yangında alevden çok dumanın kendilerini etkilediğini anlatan İbrahim Aksoy, alt katta lastiklerden dolayı dumanların çok yoğun olduğunu ve kendilerini dışarı attıklarını anlattı.