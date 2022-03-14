Komiser yardımcısı görevi başında kalp krizinden hayatını kaybetti
Gaziantep'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, memleketi Kilis'te toprağa verildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken vefat eden Kurtoğlu için Asri Mezarlık içerisinde bulunan Alaaddini Osmani Camisi'nde tören düzenlendi.
Buradaki törende Kurtoğlu'nun öz geçmişi okundu.
Cenaze törenine Kurtoğlu'nun ailesinin yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve yakınları katıldı.
Kurtoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Müftü Vekili Recep Çarpar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Kurtoğlu, Gaziantep'te dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız