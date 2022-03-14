Bazı sağlık sendikalarına üye doktorlar iş bıraktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bazı sağlık sendikalarının çağrısıyla iş bırakan doktorlar, gelir ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

TTB'nin çağrısıyla iş bırakan doktorların bir kısmı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde toplandı. Burada Ankara Tabip Odası, Ankara Diş hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) adına ortak açıklama yapıldı.

Açıklamayı yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp Bayramı'nda bile hakları için mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade den Karakoç, "Toplum sağlığını öncelemeyen, sağlıksızlığa neden olan politikalar uygulayan bu sistem, ne bizim ne de toplumun sağlığını umursamamaktadır." dedi.

Karakoç, sağlıkçıların salgın sürecinde yoğun ve özverili şekilde çalıştıklarını belirterek, "Demokratik bir ülke için, sağlıklı bir toplum için, emeğimizin hakkı ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz, bir yere gitmiyoruz. Buradaydık, buradayız ve burada kalacağız." diye konuştu.

Taleplerinin karşılanması için defalarca çağrıda bulunduklarının altını çizen Karakoç, taleplerinin görmezden gelinmesi durumunda eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

- "Bu çalışma koşulları artık sürdürülemez"

Karakoç, Türkiye'nin dört bir yanında birçok sağlıkçının emeğine sahip çıktığını ve iş bıraktığını dile getirerek, "Bizleri sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının artık sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeklerinin karşılığını alamadıkları çalışma koşullarına ve sağlık alanında yaşanan şiddete tahammüllerinin kalmadığını söyleyen Karakoç, "Şiddetin olmadığı güvenli çalışma alanları istiyoruz. Bilimsel bilgi üreten özerk üniversiteler istiyoruz. Temel görevi eğitim almak olan asistan arkadaşlarımızın uzun çalışma koşulları altında ezilmediği, nitelikli eğitim alabilecekleri akademik ortamlar istiyoruz." dedi.

- "Performansa dayalı olmayan güvenceli bir gelir istiyoruz"

Karakoç, aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin üzerindeki baskıların da kaldırılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz çalışma koşulları istiyoruz. İnsanca yaşayacağımız, emekliliğimize yansıyan, performansa dayalı olmayan güvenceli bir gelir istiyoruz. Hastalarımıza en az 20 dakika muayene süresi ayırabileceğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği, sevk zincirinin uygulandığı basamaklandırılmış sağlık hizmeti sunmak istiyoruz."

Bazı milletvekilleri de eyleme katılarak iş bırakan doktorlara destek verdi.