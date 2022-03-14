Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama
Denizli'de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 15:35
Denizli'de, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında; 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren 1 kişi ile "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız