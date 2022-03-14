Profesörün de olduğu 4 zanlı izinsiz kazı yapmaktan yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacanın ardından ekipler, M.G'yi ve metruk binadaki M.Ş'yi yakaladı.

Zanlıların yanlarında olduğunu söylediği H.B. ile M.A.D. de İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan M.G'nin profesör olduğu ve öğretim üyeliği yaptığı öğrenildi, olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiğinde üniversite yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılacağı bildirildi.