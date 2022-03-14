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Milyonluk araçlar çürüyor

Mersin'de yediemin otoparklarında bulunan binlerce araç sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir otoparkta 650 araba ile bin 600'e yakın motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri dudak uçuklatıyor. Yediemin otoparkı işletmecisi Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 16:24
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Milyonluk araçlar çürüyor

Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin otoparklarına çekiliyor. Araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'de bulunan 6 yediemin otoparkından biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da 650 araç, yaklaşık bin 600 motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar görenlerin yüreklerini burkuyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan otoparktaki araçların piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 39 yıldır işleten 55 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakıyor.

"100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var"

Mersin'de 6 tane yediemin otoparkı olduğunu ifade eden Mehmet Kuş, bu otoparklarda binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğunu söyledi. 39 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, "6 yedieminden en büyüğünün biz olduğunu söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 650 otomobil çeşidi, bin 500-bin 600 civarında da motosiklet var. Dışarıdan bakıldığında hurdalık olarak tabir edilen yerde, aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var" diye konuştu.

Çok eski araçların da otoparkta bulunduğunu kaydeden Kuş, "Benim kayıtlarıma göre 16-17 yıldır alınmayan araçlarım var. Günden güne artım da devam ediyor ama çıkış olmuyor. Çıkış olsa hem yer olarak biz rahatlayacağız hem de devletimiz, milletimiz rahatlayacak. Keşke daha çok bir çıkış, satış olsa. Bu araçların daha fazla satılmasının herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum. Biz 7-24 açığız. Bizde kapatma yok. Gece gündüz burada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsanlar bizi hurdalık olarak görebiliyor"

Dışarıdan vatandaşların merak edip geldiğini vurgulayan Kuş, "Aktif bir yolun üzerindeyiz. İnsanlar bizi hurdalık gibi görebiliyor. Bu yüzden günde 3-4 kişi gelip, araba parçası soruyor, satın almak istiyor. Tabi bizim öyle bir şansımız yok. Biz devletin yedieminiyiz. Devletin bize emanet ettiği araçları barındırıyoruz. Bizim öyle bir şansımız yok. Tabi yetkililerden destek bekliyoruz. Bu araçların piyasa çıkması, ikinci el piyasasını da etkileyecektir. Ayrıca vergi olarak da devlete katkı sağlayacaktır. İnşallah bu araçlar hızlı bir şekilde piyasaya çıkarsa hem biz rahatlarız hem de devletimize yararı olur" ifadelerini kullandı.

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