İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 17:01
Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde 13 Ocak'ta berberde oturduğu sırada silahla yaralanan P.P. (17), dün Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.P. tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüpheliler E.K. (20) ile B.G. (21), M.K, B.T, B.G. ile S.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız